Число жертв землетрясения в Индонезии перевалило за 2 тысячи

Погибшими в Индонезии при землетрясении и последовавшем за ним цунами числятся 2010 человек. Об этом сообщает Reuters.

Считается, что до сих пор под завалами погребены около 5 тысяч человек. Большая часть из них, вероятно, находится не под обломками зданий, а под разжиженным грунтом, который из-за землетрясения вел себя как плотная жидкость.

Поиск тел ведут около 10 тысяч человек. В настоящее время они сконцентрированы в районах, где, как считается, погребено больше всего жителей. Искать тела будут до 11 октября, после чего операцию остановят.

Как именно спасатели будут действовать дальше, не уточняется. В то же время сообщается, что места гибели большого числа людей впоследствии превратят в парки, спортивные площадки и мемориалы.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Индонезии 28 сентября. После подземных толчков на остров обрушились волны высотой от двух до шести метров. В результате были разрушены тысячи домов, а также отели, больницы и торговые центры.

Жертв ранее начали хоронить в огромных братских могилах. Решение о групповом захоронении было принято как из-за угрозы эпидемий, так и по религиозным причинам.

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