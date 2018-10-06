Под завалами в Индонезии осталось более 150 тысяч человек

После землетрясения и цунами в Индонезии под завалами могут оставаться около 152 тысяч человек. Об этом заявил глава департамента информации и работы со СМИ индонезийского МИДа Ахмад Рамадан, передает агентство Bernama.

Он сообщил, что в результате стихийного бедствия было разрушено около 65 тысяч домов. Более 2,5 тысячи человек получили ранения, многие из них были госпитализированы.

«Пока что мы обнаружили 1558 жертв, похороненных заживо», — сказал Рамадан.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Индонезии 28 сентября. В результате были разрушены тысячи домов, а также отели, больницы и торговые центры.

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