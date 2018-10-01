Жертв цунами закопают в огромной братской могиле

В Индонезии начали массовые захоронения жертв землетрясения и последовавшего за ним цунами. Об этом сообщает The Independent.

Братская могила уже вырыта в городе Палу на пострадавшей части острова Сулавеси. Для захоронения предназначена яма размерами 10 на 100 метров. По словам местного командующего армией, первые похороны уже прошли. В этой могиле погребут в том числе 545 человек, тела которых привезут из одной больницы.

Отмечается, что трупы, которые свозятся других мест, фотографируют, чтобы позднее семьи смогли найти могилы своих погибших родных.

Решение о групповом захоронении было принято как из-за опасения, что начнется эпидемия болезней, так и по религиозной причине. Так, в преимущественно мусульманской стране принято хоронить умерших как можно быстрее, традиционно в течение 24 часов, отмечает издание.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Индонезии в пятницу, 28 сентября. В результате были разрушены тысячи домов, а также отели, больницы и торговые центры. После подземных толчков на остров обрушились волны высотой от двух до шести метров.

По предварительным данным, погибли более тысячи человек. Ожидается, что число жертв увеличится: для разбора завалов не хватает тяжелой техники. Из-за нехватки продуктов и припасов жители пострадавших районов Сулавеси начали грабить магазины и заправки.

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