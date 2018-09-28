Землетрясение в Индонезии вызвало цунами

Двухметровая волна обрушилась на индонезийский остров Сулавеси после землетрясения магнитудой в 7,4 балла. Она разрушила постройки на берегу, смыла в океан судно, но в результате никто не пострадал. Об этом сообщает агентство Reuters.

Цунами возникло во время серии толчков, последовавших за более сильным землетрясением, в результате которого погиб по меньшей мере один человек. Пострадали десять жителей острова, повреждены несколько десятков домов. Население в срочном порядке эвакуируют из-за угрозы новых толчков.

В июле и августе в Индонезии произошли три мощных землетрясения, жертвами которых стали сотни человек.

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