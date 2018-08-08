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Жертв землетрясения в Индонезии оказалось втрое больше

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Число погибших в результате землетрясения в Индонезии возросло до 347 человек. Об этом сообщает местное агентство Antara со ссылкой на данные, предоставленные Национальным агентством по борьбе со стихийными бедствиями.

Ранее было известно о 131 жертве. «По предварительным данным, в районе Гангга обнаружены тела 54 человек, в Каянгане — 171, в Баяне — 11, в Танджунге — 54 и в Пеманге — 57», — сообщил Antara представитель национального агентства.

Поисково-спасательные работы продолжаются, особенное внимание уделяют развалинам, под которыми могут находиться люди. По словам врачей, многие пострадавшие не хотят лечиться в помещениях, просят, чтобы им оказывали помощь на открытом воздухе.

5 августа на острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 6,6. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 10 километров. Была объявлена угроза возникновения цунами, которую впоследствии сняли.

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