Жертв мощного землетрясения «поздравили» разноцветными шариками

Жители Индонезии пожаловались на Facebook после того, как увидели анимацию с разноцветными шариками и конфетти под сообщениями о пострадавших в мощном землетрясении. Об этом сообщает The Motherboard.

Природный катаклизм произошел 5 августа на острове Ломбок. Землетрясение унесло жизни более 340 человек. Вскоре после происшествия пользователи сети начали узнавать в Facebook, не пострадали ли их родные, а также выражать соболезнования семьям погибших. Однако после отправки некоторых сообщений алгоритмы соцсети запускали праздничную анимацию с шариками и конфетти.

Как выяснилось позднее, анимация автоматически появлялась после того, как юзеры публиковали комментарии со словом selamat, которое имеет несколько значений на индонезийском языке. В зависимости от контекста его можно перевести как «безопасный» или «поздравление».

Представители социальной сети быстро отреагировали на ошибку алгоритмов и извинились перед пользователями соцсети. «Эта функция широко распространена на Facebook по всему миру, однако мы сожалеем, что она включилась в этом несчастном контексте. Мы отключили ее в стране», — сказала пресс-секретарь компании Лиза Страттон.

Поисково-спасательные операции на острове Ломбок продолжаются уже несколько дней. Многие пострадавшие отказываются принимать помощь врачей в помещениях и просят проходить лечение на открытом воздухе.

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