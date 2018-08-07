Призывы к убийствам в WhatsApp вынудили Индию задуматься о массовых блокировках

Власти Индии обратились к телекоммуникационным компаниям с требованием найти способы для блокировки популярных мессенджеров в случае их «неправильного использования». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы регуляторов.

В частности, министерство коммуникаций и информационных технологий Индии потребовало от поставщиков услуг «изучить различные возможные варианты» для ограничения доступа к WhatsApp, Instagram, Facebook и Telegram. Разработчики пока официально не отреагировали на решение индийского правительства.

Неназванные источники в министерстве прокомментировали некоторые положения документа. Они пояснили, что власти намерены блокировать подобные приложения только во время чрезвычайных ситуаций. «Существует потребность в хорошем решении для защиты национальной безопасности», — заявил чиновник.

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Правительство страны ополчилось на мессенджеры после того, как злоумышленники начали распространять фейковые сообщения в WhatsApp о похищении детей. Жители Индии пересылали друг другу поддельные послания, а затем искали виновных в преступлениях, о которых говорилось в тексте.

В итоге из-за вирусных фальшивых сообщений толпа линчевала более 20 невинных жертв за два месяца. Власти Индии обратились к создателям приложения, чтобы те остановили распространение фейков. Разработчики выпустили несколько новых инструментов, однако убийства продолжились.

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