От WhatsApp потребовали остановить побуждающие к убийствам сообщения

Индийское правительство обратились к Facebook с просьбой пресечь распространение фальшивых сообщений в WhatsApp о массовых похищениях детей в Индии, которые спровоцировали народную расправу над местными кочевникам и нищими. Об этом сообщает Reuters.

Ложные сообщения вызвали избиения по меньшей мере десятка человек в стране, трое из них умерли. Правоохранительные органы предпринимают шаги по задержанию виновных, однако поток фейковых новостных сообщений через WhatsApp не прекращается, провоцируя все новые преступления.

В Индии мессенджером пользуются более 200 миллионов человек. В WhatsApp заявили, что выступают против использования платформы для распространения дезинформации, и компания готова решать проблему. Руководство мессенджера объявило награды для исследователей проблем дезинформации и просит делиться предложениями со специалистами поддержки.

1 июля толпа линчевала пятерых кочевников, проходивших через деревню. Странников заподозрили в похищении детей и решили опросить. Однако местных не удовлетворили ответы чужаков, поэтому те до смерти забили нескольких кочевников бамбуковыми палками и камнями. В расправе участвовали 12 человек, их задержали.

Несколько нищих подверглись атаке со стороны людей, получивших в WhatsApp сообщение о том, что бездомные крадут детей и продают их органы.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!