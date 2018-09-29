Число погибших при землетрясении и цунами в Индонезии увеличилось до 48

В результате землетрясения и цунами на острове Сулавеси в Индонезии погибли по меньшей мере 48 человек. Об этом сообщает Associated Press. Еще несколько сотен пострадали.

Много тел было найдено на береговой линии Палу, где собирались провести пляжный фестиваль. По словам спасателей, количество погибших может увеличиться: в настоящее время на острове разбирают завалы. Как сообщает Reuters со ссылкой на представителя агентства Индонезии по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо, пострадали 350 человек. В результате землетрясения были разрушены тысячи домов, а также отели, больницы и торговые центры.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Индонезии в пятницу, 28 сентября. После подземных толчков на остров обрушилась двухметровая волна. Как отмечает Reuters, метеорологическое и геофизическое агентство BMKG выпустило предупреждение о цунами после землетрясения, но сообщение было аннулировано спустя полчаса.

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