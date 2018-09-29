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Власти Индонезии объявили о 384 жертвах землетрясения

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Число погибших при землетрясения и цунами на острове Сулавеси в Индонезии увеличилось до 384 человек. Об этом сообщает Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями (BNPB).

По данным местных властей, еще несколько сотен людей на данный момент считаются пропавшими без вести, поэтому число погибших может увеличиться.

Сильнее всего пострадал город Палу. Много тел было найдено на береговой линии, где собирались провести пляжный фестиваль.

По предварительной информации, граждан России среди погибших нет, сообщили РИА Новости в российском посольстве. Стихией был затронут нетуристический район. «Российские граждане также не обращались в посольство, и мы предполагаем, что их там не было, поскольку это совершенно не туристический район», — уточнил сотрудник дипмиссии.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Индонезии в пятницу, 28 сентября. После подземных толчков на остров обрушилась двухметровая волна. В результате землетрясения были разрушены тысячи домов, а также отели, больницы и торговые центры.

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Предыстория: Число погибших при землетрясении и цунами в Индонезии увеличилось до 48
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