Индонезийцы пережили цунами и пошли грабить магазины

Видео: bbc.com

Жители индонезийского острова Сулавеси, пострадавшего от разрушительного цунами, начали грабить магазины и заправки. Видео из города Палу публикует BBC News.

«Помощи нет. Нам нужна еда», — отметил один из жителей. Другие пояснили, что у них ничего не осталось, необходимо кормить детей и другого способа быстро получить помощь просто нет.

На кадрах видно, как люди выносят из магазинов продукты, разбивают еще целые витрины, а также сливают топливо на заправочной станции. При этом полицейские на улицах спокойно наблюдают за происходящим. По заявлению властей, убытки компаниям позднее будут компенсированы.

Channel NewsAsia также пишет, что в пострадавшем регионе из разрушенных тюрем сбежали 1,2 тысячи человек. Заключенные смогли покинуть три переполненных учреждения: два в Палу и одно в районе Дунгала. В одной из тюрем после землетрясения обрушилась стена, в другом осужденные выломали двери, а в третьем устроили пожар, чтобы им дали связаться с родными из пострадавших районов. В то же время оставшихся преступников не могут полностью обеспечить едой из-за стихийного бедствия.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Индонезии в пятницу, 28 сентября. В результате землетрясения были разрушены тысячи домов, а также отели, больницы и торговые центры. После подземных толчков на остров обрушились волны высотой от двух до шести метров. По предварительным данным, погибли более тысячи человек. Ожидается, что число жертв увеличится: для разбора завалов не хватает тяжелой техники.

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