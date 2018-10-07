Разрушения от землетрясения в Индонезии сняли на видео со спутника

Глава по связям с общественностью Национального совета по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо опубликовал в своем Instagram видео, на котором запечатлен момент разрушения двух районов индонезийского города Палу в результате землетрясения.

На кадрах со спутника видно, как два жилых квартала — Балароа и Петобо — смываются грязевыми потоками, вызванными землетрясением.

По информации РИА Новости, на данный момент спасателям удалось извлечь из-под завалов тела 1763 погибших. Около пяти тысяч человек считаются пропавшими без вести. Наиболее пострадавшие районы Палу объявили массовыми захоронениями, как из-за опасения, что начнется эпидемия болезней, так и по религиозной причине.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Индонезии в пятницу, 28 сентября. В результате были разрушены тысячи домов, а также отели, больницы и торговые центры. После подземных толчков на остров обрушились волны высотой от двух до шести метров.

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