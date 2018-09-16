Супертайфун «Мангхут» обрушился на Гонконг

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Издание South China Morning Post опубликовало репортаж из Гонконга и соседней с ним китайской провинции Макао, куда пришел разрушительный тихоокеанский супертайфун «Мангхут».

В аэропорту Гонконга отменено почти 900 рейсов, прием и отправка самолетов возобновятся только в понедельник, 17 сентября, однако задержки перелетов возможны еще в течение двух дней. Железнодорожное сообщение также парализовано из-за серьезного ущерба инфраструктуре, восстановить его в течение ближайших суток не будет возможным. Около 450 человек застряли на железнодорожных станциях в пути. В больницы обратились 213 человек.

В китайской провинции Макао отключена электроэнергия в нескольких районах, пострадали почти 20 тысяч домов. Наибольшие разрушения наблюдаются в элитном жилом квартале Ла-Сите, где ветром вырывает окна.

По данным агентства «Синьхуа», «Мангхут» вышел на побережье в районе города Цзянмэнь (провинция Гуадун) в 17:00 по местному времени (12:00 мск). Скорость ветра в районе стихийного бедствия достигала 162 километра в час. В провинции эвакуированы более 2,4 миллиона человек.

«Мангхут» пришел с Филиппин, где его жертвами стали 36 человек. Кроме того, сотни тысяч людей пропали без вести и пострадали из-за оползней и наводнений.

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