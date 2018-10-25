Наводнение смыло группу иорданских школьников

По меньшей мере семь человек погибли, еще 37 считаются пропавшими без вести из-за внезапно начавшегося наводнения в Иордании. Большинство из них — школьники, сообщает The Jordan Times.

По данным издания, потоки воды захлестнули район горячих источников Маин, расположенный недалеко от Мертвого моря, после сильнейшего ливня. В это время там на экскурсии находилась группа школьников с учителями. Официально эту информацию власти пока не подтверждают.

По данным Reuters, в группе было около 40 школьников, погибли по меньшей мере 10 учеников, еще 16 пропали. Очевидцы рассказали, что детей и преподавателей просто смыло потоками в низину. Спасти удалось 11 человек, некоторые из них получили серьезные травмы.

В настоящее время в районе ведется обширная поисково-спасательная операция. В ней задействованы вертолеты и военные, в том числе моряки. Ожидается, что число жертв еще увеличится.

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