По Риму проплыл лед

@severeweatherEU / Twitter

Из-за непогоды, обрушившейся вечером 21 октября на Рим, ряд улиц и станций метро оказался затоплен. Об этом передает агентство ANSA.

Как сообщается, в городе прошел кратковременный ливень и град, однако в результате в некоторых районах вода доходила до середины автомобилей. Затоплены оказались также переходы, магазины и подвалы домов. Несколько станций метро пришлось временно закрыть, движение прекращалось также на одной из железнодорожных веток. Видео с потоками и глыбами льда на улицах в итальянской столице опубликованы в соцсетях.

«Этой ночью в Рим пришла мощная гроза с сильным градом, которая вызвала подтопления в некоторых районах столицы, особенно в ее восточной части», — написала на своей странице в Facebook мэр города Вирджиния Раджи. Она извинилась перед жителями на все неудобства и добавила, что справиться с последствиями непогоды помогают волонтеры, пожарные, сотрудники гражданской обороны, полиция и дорожные службы.

Ранее в октябре на испанском курортном острове Мальорка из-за наводнений погибли 10 человек. Затопление началось после проливных дождей. Больше всего пострадал город Сан-Лоренсо-дес-Кардассар.

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