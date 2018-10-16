Испанский король отказался чистить улицы вместе с подданными

Волонтер с Мальорки предложил испанскому королю Филиппу VI помочь с уборкой после наводнения, протянув ему для приветствия вместо руки метлу. Об этом сообщает Diario de Mallorca.

Филипп прибыл на остров после того, как там случился потоп. В ходе визита в город Сан-Лоренсо-дес-Кардассар он встретился с волонтерами, которые помогают разгребать завалы и приводить населенный пункт в порядок. Один из добровольцев по имени Оскар Тарела во время рукопожатий протянул королю свою метлу. Однако тот ее брать отказался, все-таки пожал мужчине руку и похлопал по плечу.

Издание также привело пост, который Тарела написал в этой связи на своей странице в Facebook, а позднее удалил. «Он сказал, что приехал помочь, я и предложил ему метлу, потому что рукопожатие мне не особо помогает, — отметил мужчина. — Но он отказался, сказал, что сейчас не может. Я сказал ему, что он может ее взять, никаких проблем, а он все равно не захотел».

Наводнение на острове началось после проливных дождей вечером 9 октября. Больше всего пострадал город Сан-Лоренсо-дес-Кардассар. Вышедшая из берегов речка также смыла один из мостов неподалеку от столицы острова, города Пальма-де-Мальорка. В результате потопа погибли по меньшей мере 10 человек, сообщает BBC News.

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