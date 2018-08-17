Наводнение в Приморье отрезало шесть сел от внешнего мира

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Шесть сел в Приморском крае оказались изолированы из-за затопленных в результате сильных ливней дорог. Об этом сообщается на сайте региональной администрации.

Транспортное сообщение нарушено с населенными пунктами Кондратеновка, Новая Сила, Тигровый, Духовское, Фурманово и Муравейка. После того, как уровень воды немного спал, дорожные рабочие расчистили дороги в села Кроуновка и Васильевка, воссановили грунт на трассах Уборка — Самарка — Ариадное и Артем — Находка.

Циклон пришел в регион несколько дней назад, из берегов вышли реки Уссури, Арсеньевка, Илистая, Партизанская, Артемовка, Шкотовка, Раздольная. Согласно прогнозу, в ближайшее время из-за дождей уровень воды в водоемах продолжит подниматься.

В начале августа из-за затяжных ливней в Приморье были затоплены несколько сел и деревень, размыты дороги и разрушены мосты. В Уссурийске был введен режим ЧС.

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