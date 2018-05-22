Дагестан затопило

АиФ Дагестан / YouTube

Сильные дожди с градом обрушились на Дагестан, в результате несколько городов и сел оказались под водой. Видеозапись с затопленных улиц населенных пунктов опубликовали «Аргументы и факты».

Потоп случился после того, как из-за ливня река вышла из берегов в Акушинском и Левашинском районах. Потоки воды местами очень сильные, местные жители не выходят на улицу. Пострадали некоторые дома и автомобили. Жертв среди населения нет.

Последствия наводнения уже начали ликвидировать. Восстановлена часть размытых сельских дорог.

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