Более 200 домов ушли под воду в Алтайском крае

Три района Алтайского края оказалась затоплены в результате таяния снега. Под водой оказались семь населенных пунктов, рассказали «Интерфаксу» в краевом управлении МЧС.

Паводок начался в результате резкого повышения температуры. Промерзшая на большую глубину почва не впитывает талые воды, и они скатываются в низины. «Подтоплено 664 приусадебных участка и 206 жилых домов в семи населенных пунктах Краснощековского, Третьяковского и Чарышского районах», — отметили в ведомстве. Также пострадали Змеиногорский и Петропавловский районы, где под водой оказались более десятка домов и несколько приусадебных участков.

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По информации регионального МЧС, в Краснощековском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Там работают 100 спасателей из Новосибирской области, которые помогают местным жителям спасать животных и переносить ценные вещи.

В правительстве Алтайского края агентству сообщили, что в регионе частично серьезно подтопило три села: в Усть-Козлухе вода уже начала уходить, а в Маралихе и Карпове ситуация по-прежнему сложная. Затоплены дороги, а также хозяйственные постройки и более половины жилых домов, частично разрушены подъезды к мостам. В этих двух селах работают более трехсот спасателей. Жители не пострадали и эвакуированы.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько дней в регионе ожидаются дожди. Зона подтопления будет расширяться, отметил начальник сибирского регионального центра МЧС генерал-лейтенант Сергей Диденко. Он добавил, что ситуация нестабильная и в других сибирских регионах, в частности в Туве, в Хакасии и на территории Красноярского края.

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