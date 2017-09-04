Улицы Уфы затопило

Сильный ливень с грозой, ветром и градом обрушился в понедельник, 4 сентября, на Уфу. Многие городские улицы затопило, сообщают горожане в социальных сетях, сопровождая посты фотографиями и видео.

Дождь начался около 15:00 по местному времени (13:00 мск). Как отмечается на сайте главного управления МЧС по Башкортостану, подтоплены несколько улиц и цокольных этажей зданий. На местной железнодорожной станции частично закрыты ветки железнодорожных путей. Проводятся аварийно-спасательные работы. К устранению последствий ливня привлечены больше 70 человек и 28 единиц техники.

«Социально-значимые и потенциально-опасные объекты в зону подтопления не попадают. Системы жизнеобеспечения не нарушены. Транспортные пути открыты. Пострадавших нет», — уточняется в пресс-релизе МЧС.