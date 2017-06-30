Мощный ливень затопил часть Шереметьево

Мощный ливень, обрушившийся на Московский регион в пятницу, 30 июня, привел к затоплению стоянки для самолетов в аэропорту Шереметьево. Видео произошедшего опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Вместе с тем начальник пресс-службы столичной воздушной гавани Роман Генис опроверг информацию об инциденте. По информации сервиса «Яндекс.Расписания», на момент написания заметки в Шереметьево было задержано 35 рейсов.

Ранее в пятницу столичное управление МЧС распространило экстренное предупреждение из-за сильного дождя, грозы, града и шквалистого ветра в Московском регионе. Из-за буйства стихии в мегаполисе пострадал один человек.