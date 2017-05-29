В аэропортах Москвы задержаны и отменены свыше 30 рейсов

В московских аэропортах в понедельник, 29 мая, были задержаны и отменены в общей сложности 35 рейсов. Такая информация опубликована на портале «Яндекс.Расписания».

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На момент публикации заметки в Домодедово были отложены 19 рейсов и 6 отменено. В Шереметьево задержали 10 рейсов. Данных о сбоях в расписании во Внуково и Жуковском нет.

Ранее в понедельник стало известно, что пассажиры российской авиакомпании «Вим-Авиа» устроили акцию протеста в Домодедово из-за массовых задержек рейсов.

В конце марта в столичных воздушных гаванях отложили и аннулировали почти 50 рейсов за день.