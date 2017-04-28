Эксперты определили аэропорт с наименьшим количеством задержанных рейсов

Аэропорт Бове на севере Франции был признан воздушной гаванью с минимальным количеством задержанных рейсов по версии компании OAG. Об этом сообщается на сайте организации, предоставляющей информацию об авиаперевозках.

Данная воздушная гавань в 2016 году принимала и отправляла без задержек около 96 процентов рейсов. На втором месте — аэропорт Токусима на острове Сикоку в Японии с показателем в 91,6 процента.

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Замыкает тройку еще одна японская авиагавань Коти в этом же регионе страны. Количество выполненных без задержек рейсов здесь составило 91,5 процента.

Четвертая строчка досталась аэропорту Ньюкасла на северо-востоке Великобритании, пятая — немецкому Дортмунду. В топ-10 в порядке убывания также были включены английская воздушная гавань в Бирмингеме, Хило на Гавайях, национальный аэропорт Минска, Кардифф в Уэльсе и международный аэропорт имени Джуанды на острове Ява (Индонезия).

В рейтинг попадают транспортные объекты, обслуживающие не менее 600 рейсов ежемесячно. Эксперты считают, что самолет прибыл вовремя, если задержка составила не более 15 минут.

В четверг, 27 апреля, специалисты OAG опубликовали рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний. Лидером стала южноафриканская Safair.

