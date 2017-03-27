В аэропортах Москвы задержали и отменили десятки рейсов

Московские аэропорты в понедельник, 27 марта, задержали и отменили почти 50 рейсов. Такая информация опубликована на портала «Яндекс.Расписания».

На момент написания новости в Шереметьево откладывались 32 рейса, 8 было аннулировано. В Домодедово задержали три рейса, пять отменили. Данных о сбоях в расписании воздушных гаваней Внуково и Жуковский нет.

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По данным центра погоды «Фобос», в ночь на понедельник на столичный регион обрушились снег и мокрый снег с дождем. К утру 27 марта в Москве выпало девять миллиметров осадков. Как заявили РИА Новости синоптики, это чуть больше четверти месячной нормы в 35 миллиметров.

В понедельник в Москве облачно с прояснениями, кратковременные мокрый снег и дождь, максимальная температура составит от трех до пяти градусов выше нуля. В ночь на вторник, 28 марта, в регион придет очередной активный циклон, который принесет новые порции осадков, прогнозируют синоптики.

В январе столичные аэропорты за один день отменили почти 40 рейсов.