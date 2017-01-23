В московских аэропортах отменили около 40 рейсов

Московские аэропорты в понедельник, 23 января, отменили в общей сложности 37 рейсов. Такая информация опубликована на портале «Яндекс.Расписания».

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На момент написания заметки в Шереметьево аннулировано 30 рейсов и 5 задержано. Сбои в расписании произошли и в Домодедово. Там отменено семь рейсов и восемь откладывается. В аэропортах Внуково и Жуковский все полеты выполняются согласно графику.

Гидрометцентр России прогнозирует в понедельник в Москве от нуля до двух градусов тепла. Ожидается мокрый снег, гололедица и ветер, порывы которого местами будут достигать 12-17 метров в секунду.

Масштабные сбои в расписании были зафиксированы в столичных воздушных гаванях в конце декабря. Тогда Шереметьево и Домодедово аннулировали в общей сложности более 30 рейсов.

