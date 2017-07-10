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Сильнейший ливень в Париже привел к затоплению 20 станций метро

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Видео: bfmtv.com

В Париже 20 станций метро были закрыты из-за затопления, вызванного сильнейшим ливнем. Видео публикует BFMTV. По данным телеканала, всего за час в городе выпала месячная норма осадков: около 50 литров воды на один квадратный метр. Некоторые улицы моментально превратились в бурные речки. Спасатели получили около 1,7 тысячи вызовов от жителей французской столицы и пригородов. Экстренная служба обратилась к жителям региона с просьбой звонить только в случае крайней необходимости. О пострадавших не сообщается.

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