Отремонтированная улица Подводников в Перми ушла под воду

В Перми часть придомовой территории по улице Подводников затопило из-за дождей. Накануне рабочие положили здесь новый асфальт, но не провели ливневую канализацию, пишет URA.RU.

Представители районной администрации сообщили изданию, что жильцы просили только новое дорожное покрытие — про водоотведение в заявке ничего не говорилось. Кроме того, оно не предусмотрено в рамках реализуемой в городе программы «Формирование современной городской среды».

«Скопление воды связано с поднятием уровня асфальтового покрытия проездов и тротуаров у домов и установкой высокого бортового камня», — добавили в мэрии. В пресс-службе городской администрации сказали, что в ближайшее время новая подрядная организация займется укладкой водоотводных труб, чтобы исправить ситуацию.

Проблемы с ливневой канализацией в Перми возникали не только у жителей домов на улице Подводников. Ранее в июле этого года в результате дождей затопило центральную улицу Ленина, а также подвалы жилых домов и торгового центра «Айсберг». В мэрии инцидент объяснили тем, что улица якобы находится в низине.

