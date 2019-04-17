Накрывшая Екатеринбург за полминуты снежная буря попала на видео

На Екатеринбург 16 апреля обрушилась снежная буря. На кадрах, которые пользователи сети публикуют в Twitter, видно, что туча накрывает город примерно за полминуты.

Утром город засыпало мокрым снегом, а затем резко началась метель, пишет E1.RU. Быстро образовались сугробы, которые до этого сошли на нет, местами шел град. Сообщается, что из-за непогоды на дорогах были большие пробки, а местный аэропорт Кольцово временно не принимал прибывающие самолеты.

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