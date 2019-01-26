Подмосковное шоссе встало из-за снежной бури и полусотни разбитых машин

В серии аварий на Симферопольском шоссе в Московской области столкнулись 52 автомобиля. Об этом представители Главного управления МВД по региону сообщили телеканалу «Звезда» в субботу, 26 января.

Отмечается, что ДТП произошли на трех участках шоссе. Серия аварий произошла в условиях сильнейшего снегопада. Телеканал также опубликовал видеозаписи, опубликованные очевидцами в сети.

Снегопад в столичном регионе начался утром 26 января и продлится все выходные. Синоптики считают, что он станет самым сильным с начала зимы.

В начале января шторм обрушил променад в Калининградской области.

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