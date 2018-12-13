Дорожные службы Подмосковья перевели на усиленный режим работы

Все дорожные службы Московской области работают в усиленном режиме из-за снегопада, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 13 декабря.

«В настоящее время продолжается обработка региональной сети автодорог противогололедными материалами. На дорогах работает около 900 единиц спецтехники», — сказал Гержик.

Он подчеркнул, что в случае необходимости на линию будет выведена дополнительная спецтехника. По его словам, в первую очередь рабочие обрабатывают дорог с высокой интенсивностью движения. Речь идет о эстакадах, съездах, маршрутах следования общественного транспорта.

На дорожное полотно наносится смесь из соли и песка, уточнил министр. Уборка снега производится, когда снегомасса достигнет уровня пяти сантиметров.

В распоряжении дорожных служб находится 1,3 тысячи единиц техники и более пятисот тысяч тонн песко-соляной смеси, говорится на сайте областного правительства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев высоко оценил качество подмосковных дорог после ремонта. Он заверил, что работа по улучшению дорожно-транспортной инфраструктуры перейдет на более масштабный уровень.

