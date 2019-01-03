Шторм обрушил променад в Калининградской области

Шторм, бушующий в Балтийском море, обрушил часть променада в городе Светлогорск Калининградской области. Об этом сообщил глава администрации Светлогорского городского округа Владимир Бондаренко в Facebook. Очевидцы выкладывают видеозаписи с места происшествия на YouTube.

«Участок променада не выдержал стихии. Выход на променад запрещен!» — написал он.

МЧС объявило штормовое предупреждение в регионе 2 января, передает РИА новости. Порывы северо-западного и северного ветра достигают 25 метров в секунду. Погодные условия также осложняют сильный снегопад и метель.

Аэропорт Храброво в Калининграде все еще не принимает и не отправляет рейсы, сказано на его сайте. Несколько поселков остались без электричества. В городе Пионерский из-за шторма затонул рыболовный траулер.

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