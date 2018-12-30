Российский берег завалило селедкой

Deita.ru news / YouTube

На берег острова Итуруп (Курильские острова) выбросило тысячи селедок. О массовом выбросе рыбы пишет издание Deita.ru, видео с его последствиями опубликовано на YouTube.

На кадрах видно, что побережье засыпано сельдью, а жители острова собирают ее в пакеты. «Дорогие друзья! Подарок нам на Новый год, — комментирует автор видео. — Сельдь иваси по всему побережью Итурупа выбросило сегодня ночью. Вот это настоящая рыбалка!»

Информагентство Sakh.com уточняет, что рыба оказалась на суше из-за сильного шторма. В районе термального источника «Ванночки» сельдь выбрасывало каждой волной. Люди собирали ее в большие мешки, увозили на машинах и возвращались за новой «партией». В последний раз на Курилах нечто подобное происходило в 80-х годах, говорят очевидцы.

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