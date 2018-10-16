Опасная посадка пассажирского лайнера в шторм попала на видео

В сети появилось видео, на котором самолет авиакомпании TUI садится в аэропорту Бристоля (Англия) при мощных порывах ветра. Об этом сообщает Daily Mail.

На ролике видно, как лайнер подлетает к земле и производит посадку практически перпендикулярно взлетно-посадочной полосе. Как уточняет издание, в этот день на Англию обрушился сильный шторм Каллум, и скорость ветра в Бристоле достигала 17 метров в секунду.

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Ранее в октябре в интернете появился видеоролик, на котором авиалайнер лоукостера Ryanair пытается приземлиться в аэропорту Бирмингема во время шторма «Али». На ролике видно, как авиалайнер болтало из стороны в сторону из-за сильного ветра. Автор видео назвал это «ирландской джигой».

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