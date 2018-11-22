Огромный песчаный шторм накрыл Австралию и попал на видео

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Песчаная буря длиной более 500 километров накрыла австралийский штат Новый Южный Уэльс. Об этом сообщает телеканал CNN.

Власти Сиднея, столицы штата, объявили штормовое предупреждение и рекомендовали детям, старикам и тем, кто страдает от респираторных заболеваний, не выходить на улицу.

Причиной катаклизма метеорологическое бюро Австралии называет сильнейшую засуху. Из-за нее в последние месяцы в некоторых регионах не хватает воды, а у фермеров погибли посевы. Август текущего года стал самым засушливым месяцем за более чем 100 лет.

Сравнимый по силе шторм случился в регионе в 2009 году: он достигал 620 километров в ширину и 1000 километров в длину.

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