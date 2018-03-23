Африканскую песчаную бурю в горах Сочи сняли на видео

Sochi Express / YouTube

Горнолыжники в Красной Поляне сняли на видео покрывшиеся песком снежные склоны кавказского курорта. Кадры опубликовал «Сочи Экспресс» в пятницу, 23 марта. Из-за пыльной взвеси создается впечатление, что авторы ролика использовали светофильтр.

Причиной необычного явления, стала пыль из пустыни Сахара, достигшая Черноморского побережья.

«Кроме того, на нашем побережье сейчас началось активное цветение, пыльца растений в сухие ветреные дни насыщает нижние слои атмосферы, — пояснила изданию заместитель начальника управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Черного и Азовского морей Валентина Федорова. — При выпадении осадков все содержащиеся в воздухе взвешенные вещества вымываются из атмосферы и оседают у поверхности земли».

Явление, по словам специалистов, носит природный характер и не несет угрозы людям.

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