Красную Поляну засыпало песком

В пятницу, 23 марта, в Instagram появились снимки с песком, укрывшим сугробы горнолыжного курорта «Роза Хутор» в Красной Поляне.

Очевидцы сравнивают виды на кавказский ландшафт с фотографиями поверхности Марса.

В горах сегодня как на Красной Планете. Будем стоить догадки или поверим синоптикам что это экологически чистый арабский песочек? 🏝 ⠀ Фото без фильтров от Макса Панкова #funsochi #горкигород #краснаяполяна #сочи Фото опубликовано @funsochi

«Сильный вынос пыли из Сахары на Черноморском побережье, — объяснил явление один из комментаторов. — Пояс плотных облаков пыли из Сахары простирается от северо-восточной Ливии, через остров Крит и Эгейское море до Турции и Черноморского побережья. Этот пояс будет постепенно двигаться на северо-восток в течение дня».

Сегодня был песочный дождь! #безфильтров #сочи #розахутор #краснаяполяна #sochi #rozakhutor #krasnayapolyana #snowboarding #snow #снег #дождь #снегодождь #сноуборд Фото опубликовано @lazarevavictoria

В Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды согласны с таким предположением, но точную причину появления песка там еще не выяснили, передает «Говорит Москва».

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