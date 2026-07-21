Хвост пассажирского самолета задел ВПП, оставил след из искр и попал на видео

NYP: Хвост самолета Kalitta Air выбил искры при взлете в аэропорту США

Хвост пассажирского самолета авиакомпании Kalitta Air задел взлетно-посадочную полосу (ВПП) и выбил искры при взлете в аэропорту США. Об этом сообщило издание The New York Post (NYP).

Инцидент произошел 19 июля в воздушной гавани штата Кентукки. Когда борт, прибывший из Брюсселя, Бельгия, ушел на второй круг, он оставил след из искр. Этот момент попал на видео очевидца.

После второго облета международного аэродрома Цинциннати/Северный Кентукки Boeing 777 благополучно приземлился. Уточняется, что на борту никто не пострадал. Воздушное судно временно отстранили от полетов для технического осмотра.

Ранее пассажирский самолет изменил маршрут в США из-за нехватки топлива. За 30 минут до посадки борт развернулся в воздухе и сел в другом городе.