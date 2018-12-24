Жители Дальнего Востока оказались под угрозой подтопления из-за метеорита

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В Хабаровском крае упавший метеорит разрушил вершину сопки, скала с которой перекрыла русло реки Бурея. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на главу Верхнебуреинского района Алексея Маслова.

Он рассказал, что ЧП произошло несколько дней назад в безлюдной местности, поэтому об этом не узнали сразу. По предварительным данным, русло Буреи засыпано в нескольких километрах выше от устья реки Тырма, примерно в 70 километрах от поселка Чекунда.

«Судя по всему, метеорит был громадный, если он смог засыпать русло реки на 40 метров», — предположил Маслов. В настоящее время к месту отправились специалисты с дозиметрами.

«На Бурейской ГЭС несколько дней отмечали, что снизился приток в водохранилище, но не могли определить причины. Надеюсь, скоро группы доберутся до места и выяснят подробности», — добавил глава района. Он уточнил, что. если уровень воды в реке будет подниматься, это может привести к подтоплению близлежащих поселков.

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