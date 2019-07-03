В Японии эвакуируют более 700 тысяч человек из-за дождей

Жителям японского города Кагосима на острове Кюсю приказали эвакуироваться из-за возможных стихийных бедствий вследствие продолжающихся дождей. Об этом сообщает NHK.

Отмечается, что документ об эвакуации был издан почти для 720 тысяч 800 жителей. Кроме того, были изданы аналогичные рекомендации для других частей префектуры Кагосима, а также префектур Кумамото и Миядзаки, что затронуло еще почти 400 тысяч человек.

Также известно, что муниципальные власти подготовили места для временного переселения людей. Количество осадков в некоторых районах Кюсю превысило 900 миллиметров за пять дней, что может в конечном счете вызвать оползни.

1 июля были опубликованы кадры из Мексики с последствиями шторма и града, который засыпал землю более чем метровым слоем. Необычные погодные условия были зафиксированы в городе Гвадалахара.

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