В Бразилии предупредили о новой техногенной катастрофе

Горнодобывающая компания Vale предупредила, что еще одна дамба в штате Минас-Жерайс может прорваться в ближайшее время. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на прокуратуру штата.

Прорыв может произойти на следующей неделе, если движение почв вблизи шахты Конго-Соко продолжится с той же скоростью. Шахта была закрыта в 2016 году; 500 человек, проживающих в непосредственной близости от плотины, эвакуировали в феврале.

Как сообщало в начале мая правительство штата, авария может привести к загрязнению водохранилищ и нехватке питьевой воды.

В январе этого года прорыв принадлежащей Vale дамбы привел к затоплению жилых районов, в результате чего погибли 235 человек, еще 35 до сих пор числятся пропавшими без вести.

В 2015 году в том же штате из-за прорыва дамбы погибли 16 человек, еще 45 пропали без вести. Воды с отходами обогатительного производства затопили близлежащее селение Банто. Сооружение принадлежало компании, входящей в состав Vale.

По утверждению властей, половина из существующих в Бразилии плотин с подобными характеристиками находятся в ненадлежащем состоянии и велики шансы их частичного разрушения.

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