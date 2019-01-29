Число жертв прорыва дамбы в Бразилии удвоилось

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В Бразилии из-за прорыва дамбы погибли 65 человек, 279 пропали без вести. Об этом сообщает Globo.

По данным портала, опознана 31 жертва. Были эвакуированы 192 человека, 135 остались без крова. Поиски пострадавших и погибших продолжаются четыре дня, ожидается, что число жертв возрастет. В спасательной операции участвуют 136 бразильских военных.

Прорыв плотины произошел в пятницу, 25 января. На 27 января число жертв составляло 34 человека.

Дамба сдерживала воду с отходами от металлургической промышленности. Сооружение принадлежит бразильской горнодобывающей компании Vale. После прорыва плотины правительство заморозило 1,3 миллиарда долларов на счетах Vale, деньги направят на помощь пострадавшим.

В 2015 году в том же штате из-за прорыва дамбы погибли 16 человек, еще 45 пропали без вести. Воды с отходами обогатительного производства затопили близлежащее селение Банто. Сооружение принадлежало компании, входящей в состав Vale.

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