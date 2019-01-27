Более 30 человек погибли в результате прорыва дамбы в Бразилии

34 человека погибли в результате прорыва дамбы на руднике в Бразилии. Видео с последствиями катастрофы опубликовал телеканал Euronews.

Инцидент произошел в штате Минас-Жерайс. По данным местной пожарной службы, без вести пропали 296 человек. Власти не исключили, что число погибших может возрасти. Десятки человек оказались в ловушке, которая образовалась в зоне затопления близлежащих районов.

Дамба сдерживала воду с отходами от металлургической промышленности. Сооружение принадлежит бразильской горнодобывающей компании Vale. После прорыва плотины правительство заморозило 1,3 миллиарда долларов на счетах Vale, деньги направят на помощь пострадавшим.

В 2015 году в том же штате из-за прорыва дамбы погибли 16 человек, еще 45 пропали без вести. Воды с отходами обогатительного производства затопили близлежащее селение Банто. Сооружение принадлежало компании, входящей в состав Vale.

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