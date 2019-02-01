Количество погибших при прорыве дамбы в Бразилии превысило 100 человек

Число погибших при прорыве дамбы в Бразилии выросло до 110. Об этом сообщает телеканал Globo.

71 погибший опознан. Без вести пропавшими числятся 238 человек.

Дамба принадлежит компании Vale, она сдерживала воду с отходами от металлургической промышленности. 25 января плотина разрушилась, обрушив потоки на жилые дома в районе муниципалитета Брумадинью (штата Минас-Жерайс).

Поиски пострадавших и погибших продолжаются. Предположительно, спасательные работы могут продлиться несколько недель.

По утверждению властей, половина из существующих в Бразилии плотин с подобными характеристиками находятся в ненадлежащем состоянии и велики шансы их частичного разрушения.

@itvnews / Twitter

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