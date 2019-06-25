Жителей немецкого города эвакуировали из-за американской бомбы

В немецком городе Гессен были эвакуированы более 2,5 тысяч человек в связи с обнаружением двух снарядов времен Второй мировой войны, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Бомба немецкого производства весом 250 килограммов и американский снаряд весом 50 килограммов были обнаружены в непосредственной близости друг от друга.

Отмечается, что немецкую бомбу саперы уничтожили контролируемым взрывом, а снаряд американского производства обезвредили.

Материалы по теме Эхо войны Это оружие спрятали десятки лет назад. Россияне случайно находят его в своих домах

В мае в водах Северного моря обнаружили утечку горчичного газа (иприта) из найденных бомб времен Первой мировой войны. Общий вес найденного груза оценивался в 35 тысяч тонн.

В сентябре прошлого года из-за угрозы взрыва бомбы времен Второй мировой войны эвакуировали население небольшого швейцарского города. Бомбу нашли садовники, облагораживающие территорию дома престарелых.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!