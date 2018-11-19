Сотни итальянцев покинули дома из-за бомбы времен Второй мировой войны

Жители итальянской Болоньи и ее пригородов покинули свои дома из-за угрозы взрыва бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА Новости.

Снаряд американского производства весом 52 килограмма обнаружили в ходе раскопок в районе реки Савена несколько дней назад. Из-за плохого состояния бомбы более семи тысяч жителей домов в радиусе 1,5 километров от места находки эвакуировали.

В результате работ снаряд обезвредили силами военных саперов.

В сентябре из-за угрозы взрыва бомбы времен Второй мировой войны эвакуировали население небольшого швейцарского города. Бомбу нашли садовники, облагораживающие территорию дома престарелых.

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