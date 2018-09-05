Бомбу времен Второй мировой обнаружили у швейцарского дома престарелых

В Швейцарии население небольшого города эвакуировали из-за угрозы взрыва. Как сообщает информационный портал The Local, взрывной снаряд времен Второй мировой войны обнаружили неподалеку от дома престарелых.

Инцидент произошел в городе Кюснахт, кантон Цюрих, на северо-востоке страны. Бомбу нашли садовники, облагораживающие территорию дома престарелых. Полиция немедленно огородила территорию в 100 квадратных метров и эвакуировала людей. Снаряд обезвредили армейские саперы и специалисты из Института судебной экспертизы Цюриха. В операции участвовал вертолет, пожарная бригада и несколько карет скорой помощи.

Согласно данным полиции, авиационная бомба длиной в 70 сантиметров и весом в 25 килограммов была изготовлена в 1938-1939 годах для проведения испытаний.

В мае пользователь Reddit из Чехии, занимающийся ремонтом и обслуживанием кондиционеров, рассказал, что нашел в служебном помещнии своего клиента неразорвавшуюся бомбу. Это оказался советский противотанковый снаряд «Малютка».

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