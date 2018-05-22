Ремонтник вломился в забытую комнату и нашел советскую бомбу

Пользователь Reddit заявил, что нашел в серверной комнате своего клиента неразорвавшуюся бомбу. Об этом сообщает издание The Next Web.

Пользователь с ником WhySoSadCZ утверждает, что живет в Чехии и ремонтирует кондиционеры. «Я занимался обслуживанием системы кондиционирования в офисном здании небольшой компании, — написал он. — В серверной никого не было больше двух месяцев посте того, как прошлый айтишник ушел и, надо понимать, забрал ключи с собой. Кондиционер отказал, запасных ключей не было, пришлось ломать дверь».

По его словам, между серверными стойками он обнаружил груду проводов, под которыми лежала бомба. Свой рассказ он подкрепил фотографией, на которой другие пользователи сайта узнали советский противотанковый снаряд «Малютка». WhySoSadCZ утверждает, что он сообщил о находке полиции. Через несколько часов бомбу увезли на военную базу для уничтожения.

Чешское издание Lupa обратилось в правоохранительные органы, но не смогло подтвердить правдивость истории. Представитель полиции Йозеф Бокан (Jozef Bocan) заявил, что не обладает информацией о происшествии, которое было описано на Reddit.

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