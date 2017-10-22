Поляки решили обезвредить в костре снаряд времен Второй мировой войны и умерли

Двое мужчин скончались в Польше после попытки обезвредить найденный снаряд времен Второй мировой войны. Они бросили его в костер, что привело к детонации боеприпаса. Об этом в воскресенье, 22 октября, сообщает польское издание PAP.

44-летний мужчина погиб на месте, его 42-летний товарищ через несколько часов умер в больнице от полученных травм.

По предварительным данным, друзья обнаружили неразорвавшийся снаряд в лесу. Мужчины решили попробовать нагреть его, развели недалеко от дома одного из них костер и кинули боеприпас в огонь.

Во время обыска у поляков обнаружили коллекцию военной атрибутики, в том числе каски, жетоны, штыки и оружие.

В июле в Германии нашли зажигательную бомбу времен Второй мировой в детском саду среди игрушек. Оказалось, что ее принес после прогулки в лесу кто-то из детей.