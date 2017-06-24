Под Севастополем нашли немецкую бомбу времен Второй мировой войны

В Севастополе обезвредили 250-килограммовую бомбу МЧС

Под Севастополем на территории 30-й береговой батареи обнаружили немецкую авиабомбу времен Второй мировой войны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Главного управления МЧС России по Севастополю.

Бомбу SC-250 весом в 250 килограммов нашли на двухметровой глубине. По словам специалистов, снаряд не взорвался после падения из-за неисправности во взрывателе.

«Вероятнее всего, эта авиабомба была применена для подавления огня зенитного расчета», — рассказал заместитель начальника части пиротехнических и специальных водолазных работ Специализированного отряда главка МЧС Арсен Смаилов.

Пиротехники уничтожили боеприпас на специальном полигоне. С начала года это уже 25-я обезвреженная бомба.

Обследование Бронебашенной батареи-30 проводится по просьбе руководства Севастополя. Эта советская военная часть в составе Черноморского флота СССР имела важное значение при обороне города в 1941-1942 году. Одна из недавних находок была сделана 21 июня 2017 года: сотрудники МЧС обнаружили оборонительную позицию советских солдат, где нашли десятки взрывоопасных предметов.