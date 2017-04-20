Под Волгоградом гастарбайтер подорвался на бомбе времен ВОВ

В Волгоградской области следователи выясняют обстоятельства гибели рабочего из Узбекистана, подорвавшегося на снаряде. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Городищенского районного следственного отдела регионального управления Следственного комитета России Михаила Сверкунова.

По предварительным данным, 21-летний трудовой мигрант работал на складе по переработке лука в селе Карповка. Во время работы он наткнулся на зарытый в земле снаряд, предположительно времен Второй мировой войны. Находка вызвала у него интерес, и он решил разобрать ее на части.

Произошел взрыв, в результате которого уроженец Узбекистана скончался на месте от полученных травм. По факту инцидента проводится доследственная проверка.

В 2015 году группа туристов из Москвы и Московской области подорвалась в Карелии на снарядах времен Великой Отечественной войны. Туристы обнаружили несколько боеприпасов после того, как разбили палаточный лагерь на берегу озера Пяозеро на границе Лоухского и Калевальского районов. Снаряды сдетонировали из-за неосторожного обращения.